Portavoce governo, Merkel sta bene

(ANSA) - BERLINO, 10 LUG - "La cancelliera sta bene e ha portato a compimento l'incontro con il primo ministro finlandese come pianificato": lo ha detto la portavoce del governo Ulrike Demmer in conferenza stampa a Berlino. La portavoce non ha dato risposta circa le numerose domande dei giornalisti sulle condizioni di salute della cancelliera, se sia stata in passato o sia al momento sottoposta ad un trattamento medico.