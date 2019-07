Merkel colta nuovamente da tremore

(ANSA) - BERLINO, 10 LUG - Nuovo episodio di tremore per la cancelliera tedesca Angela Merkel, il terzo in poche settimane.

Mentre a lei ed al primo ministro finlandese Antti Rinne venivano resi onori militari, testimoni oculari hanno riferito che ha tremato durante l'esecuzione degli inni nazionali. Questa volta, tuttavia, il tremore non è stato così forte come nei casi precedenti.