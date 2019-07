Macron vara nuovo sottomarino nucleare

(ANSA) - PARIGI, 10 LUG - La Francia ha inaugurato oggi in pompa magna, nel porto di Cherbourg, il Suffren, il primo di una serie di sei nuovi sottomarini nucleari d'attacco (Sna) capaci di lanciare missili da crociera e dispiegare forze speciali ovunque nel mondo. La cerimonia, in presenza del presidente Emmanuel Macron, segna l'inizio di un "salto generazionale" negli equipaggiamenti della Marina francese e la fine della costruzione dei sottomarini di tipo Barracuda, di cui 12 esemplari a propulsione convenzionale sono stati venduti all'Australia. Il sottomarino si trova attualmente su una sorta di montacarichi sul sito di Naval Group, in attesa che venga calato in acqua. Il varo ufficiale, con tre anni di ritardo, è previsto solo a fine luglio prima dei test in banchina e poi in mare aperto. La consegna alla Marina militare francese, nel porto di Tolone, è prevista entro l'estate 2020.