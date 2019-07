Guasto a torre, sospesi voli a Gatwick

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - I voli da e per l'aeroporto di Gatwick, a Londra, sono stati sospesi per quello che sembra essere un guasto alla torre di controllo. Lo riporta la Bbc.

Eurocontrol, l'organizzazione europea che si occupa della sicurezza dei voli, ha annunciato che ci saranno problemi fino alle 21 ora locale (le 22 in Italia).

In un comunicato la società che gestisce lo scalo londinese si è scusata per i disagi e ha assicurato che si impegnerà "a risolvere il problema il prima possibile" invitando i viaggiatori a verificare direttamente con le compagnie aeree la disponibilità del proprio volo. I voli sono sospesi da circa due ore.

Non è la prima volta che il grande aeroporto internazionale rimane paralizzato. Lo scorso dicembre, l'avvistamento di alcuni droni bloccò Gatwick per 30 ore causando disagi a circa 140.000 passeggeri.