Big lasciano l'Akp, Erdogan li attacca

(ANSA) - ISTANBUL, 10 LUG - Acque agitate nella politica turca dopo la ripetizione delle elezioni a Istanbul del mese scorso, in cui l'opposizione al presidente Recep Tayyip Erdogan ha vinto dopo un quarto di secolo. Dopo l'annuncio delle dimissioni dall'Akp dell'ex ministro dell'Economia e degli Esteri Ali Babacan, che ha segnalato una distanza ormai incolmabile dalla linea del partito, il capo dello stato l'ha attaccato duramente, puntando il dito anche conto l'ex presidente Abdullah Gul e l'ex premier Ahmet Davutoglu, anch'essi suoi storici sodali.

"Con chi altro dovrei essere risentito se non con questi tre?", che non hanno sostenuto l'Akp già nelle presidenziali e nelle amministrative dell'ultimo anno, ha detto ai giornalisti al seguito sul suo volo di ritorno dal vertice Seecp a Sarajevo.

Erdogan ha inoltre riferito che Babacan gli aveva annunciato la sua decisione, precisando che al momento non starebbe ancora creando un nuovo partito ma un gruppo di lavoro "come piattaforma".