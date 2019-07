Parigi, ecotassa sui biglietti aerei

Pressing del presidente francese, Emmanuel Macron, per la lotta ai cambiamenti climatici. Il governo di Parigi ha annunciato l'introduzione, a partire dal 2020, di un'ecotassa da 1,50 a 18 euro sui biglietti aerei in partenza dalla Francia, fatta eccezione per quelli verso la Corsica, i territori francesi d'Oltremare e le corrispondenze aeree. L'annuncio è stato fatto questa mattina dal ministro dei Trasporti, Elisabeth Borne.