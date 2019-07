May sostiene l'ambasciatore negli Usa

(ANSA) - ROMA, 9 LUG - L'ambasciatore britannico negli Usa Kim Darroch, finito nel mirino di Donald Trump dopo le rivelazioni dei giudizi impietosi su di lui espressi dal diplomatico, "continua ad avere il pieno sostegno del primo ministro" Theresa May. E' quanto ribadisce un portavoce di Downing Street, dopo gli ultimi duri tweet del presidente Usa contro l'ambasciatore e contro la stessa May.

"Abbiamo reso noto agli Stati Uniti quanto sia spiacevole questa fuga di notizie - ha affermato il portavoce secondo quanto riferisce il Guardian -. Quanto trapelato non riflette la vicinanza e la stima" con gli Usa. "Allo stesso tempo - ha concluso -, abbiamo anche sottolineato l'importanza che gli ambasciatori siano in grado di fornire valutazioni oneste e non edulcorate della politica nei Paesi".