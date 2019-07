Russia: fino ottobre domiciliari Calvey

(ANSA) - MOSCA, 8 LUG - Un tribunale di Mosca ha ordinato di prolungare fino al 13 ottobre gli arresti domiciliari per il finanziere americano Michael Calvey. Lo riporta l'agenzia Interfax.

Calvey, fondatore e senior partner del gruppo di private equity Baring Vostok Capital, è stato arrestato a febbraio assieme ad altre cinque persone con l'accusa di aver sottratto illegalmente 37 milioni di dollari dalla Vostochny Bank, controllata dalla Baring Vostok. Il finanziere si dice però innocente e sostiene che le accuse servano a fare pressione su di lui in una disputa per il controllo della banca.