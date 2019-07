Disinnesco bomba americana a Francoforte

(ANSA) - FRANCOFORTE, 7 LUG - Migliaia di persone sono state evacuate dalla zona di Francoforte dove ha sede anche il quartier generale della Banca centrale europea per disinnescare una bomba americana di 500 chili risalente alla Seconda Guerra mondiale. Le autorità cittadine hanno chiesto a circa 16.500 persone di lasciare le loro case stamattina, poche ore prima dell'avvio delle operazioni.

Oltre 70 anni dopo la fine del conflitto, in Germania vengono ancora spesso trovate bombe inesplose. L'ordigno americano di Francoforte è stato trovato durante dei lavori il mese scorso, ma le autorità hanno scelto di agire oggi per dare tempo all'organizzazione della massiccia evacuazione e per minimizzare l'interruzione delle attività della capitale finanziaria tedesca.