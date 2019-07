Gb: il battesimo di Archie resta privato

(ANSA) - ROMA, 6 LUG - Folla lungo le strade di Windsor, attorno al Castello dove a breve avrà luogo il battesimo di Archie Harrison Mountbatten-Windsor, il primogenito di Meghan Markle e del principe Harry, evento che resta tuttavia in forma strettamente privata, nonostante le critiche.

L'Evening Standard è fra i media britannici che pubblica le foto di chi popola in queste ore le stradine di Windsor nella speranza magari anche solo di scorgere i reali. C'è chi è giunto da più parti del Regno Unito per partecipare a quella che appare come una festa di piazza, con cartelli e bandiere: entrambe quella britannica e americana in onore di Meghan Markle. Ad un certo punto si è anche pensato di aver colto l'arrivo al Castello di Carlo e Camilla, i nonni, quando l'elicottero reale è atterrato sul prato all'interno delle mura. Il principe di Galles e la duchessa di Cornovaglia sono infatti fra coloro che partecipano alla cerimonia, insieme con William e Kate, e la mamma di Meghan, Doria Ragland.