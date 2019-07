Francia:bandiere nazionali e Ue a scuola

(ANSA) - PARIGI, 4 LUG - Definitivo via libera del Parlamento francese al progetto di legge che prevede, tra l'altro, la riduzione dell'età di ingresso nella scuola dell'obbligo da 6 a 3 anni. La misura entrerà in vigore già dal prossimo settembre.

Tra gli altri provvedimenti inclusi nel pacchetto legislativo, l'obbligo di esporre la bandiera francese e quella europea in classe, fino al liceo, ma anche il motto francese 'Liberté, Egalité, Fraternité' e le parole della Marsigliese, il celebre inno nazionale della Francia. (ANSA)