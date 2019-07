A Parigi arriva il cimitero ecologico

(ANSA) - PARIGI, 4 LUG - A Parigi arriva il cimitero 'green'.

Da settembre, scrive La Matinale du Monde, un primo "spazio funerario ecologico" dovrebbe essere aperto a Ivry, nel dipartimento di Val-de-Marne, alle porte della capitale, in uno dei venti cimiteri che dipendono dal comune parigino.

L'obiettivo è creare "un luogo di raccoglimento e tumulazione rispettoso dell'ambiente", per rispondere alle sempre più frequenti richieste di "funerale ecologico".

Se la giunta parigina darà il proprio via libera nel consiglio comunale dell'8 luglio, una piccola parte del campo santo di Ivry verrà dunque riservata alle sepolture green. In pratica, questo significa che saranno possibili solo bare in cartone, in legno Made in France, o provenienti dai boschi dell'Ile-de-France, la regione di Parigi. Bandite steli o monumenti funerari spesso in granito importato o in cemento armato. Il massimo consentito saranno delle "discrete lapidi in legno locale", spiega un esperto citato da Le Monde.