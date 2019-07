In forte aumento la popolarità di Macron

(ANSA) - PARIGI, 3 LUG - Forte schiarita nell'indice di popolarità del presidente francese Emmanuel Macron. Secondo un ultimo sondaggio Ifop-Fiducial, il leader francese ha ritrovato un indice di gradimento comparabile a quello di cui beneficiava dell'estate 2018, prima dell'affaire Benalla e della crisi dei gilet gialli. In un mese, la popolarità del presidente della Francia segna un balzo in avanti di 6 punti. Con il 38% di giudizi positivi sulla sua azione e il 62% contrario. Dal mese di aprile, cioè dalla fine del Grand Débat National da lui voluto per disinnescare la protesta dei gilet gialli, la popolarità di Macron ha guadagnato 9 punti.