Fumata nera per elezione presidente Pe

(ANSA) - STRASBURGO, 3 LUG - Fumata nera per l'elezione del presidente del Parlamento europeo. Nessun candidato ha raggiunto il quorum necessario. L'Eurocamera procede così ad una seconda votazione.

Alla prima votazione a Strasburgo l'eurodeputato Pd Davide Sassoli ha ottenuto 325 voti, sette in meno per essere eletto presidente del Parlamento europeo.

Il presidente uscente Antonio Tajani ha poi comunicato l'esito della prima votazione precisando che "il numero dei votanti è stato di 735, con 73 schede bianche o nulle". I voti espressi sono stati 662, mentre la maggioranza assoluta necessaria per l'elezione era di 332 voti". La "verde Ska Keller ha avuto 133 voti, Sira Rego 42, Ian Zahradil 162", ha aggiunto Tajani.