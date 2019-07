Socialisti Pe contrari a von der Leyen

(ANSA) - BRUXELLES, 2 LUG - "Un no molto chiaro, la maggioranza non è pronta a sostenere l'attuale accordo sui top job. Sento messaggi molto forti rivolti al Consiglio che l'attuale pacchetto non è accettabile per molti capi delegazione". Così su Twitter Tanja Fajon, eurodeputata socialista ex vicepresidente del gruppo S&D a Strasburgo, commenta l'indiscrezione su von der Leyen alla Commissione Ue.

Il cinguettio di Fajon è stato ritwittato anche dalla socialista francese Sylvie Guillaume. Il nome scelto dai leader dovrà essere votato dal Parlamento Ue.