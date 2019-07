Sassoli verso candidatura presidenza Pe

(ANSA) - BRUXELLES, 2 LUG - L'europarlamentare del Pd David Sassoli intende candidarsi alla presidenze del Parlamento Ue. Lo si è appreso in ambienti del Parlamento europeo. I termini per la presentazione ufficiale delle candidature si chiudono questa sera alle 22. Intanto, sempre a quanto si è appreso, si sta lavorando per separare la nomina del presidente del Pe dal destino del pacchetto di nomine attualmente sul tavolo del vertice Ue.