Macron, un fallimento che danneggia l'Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 1 LUG - "Abbiamo finito questa giornata con quello che si può chiamare un fallimento, perché non è stato trovato un accordo e credo che abbiamo dato un'immagine molto negativa dell'Europa". Così il presidente francese Emmanuel Macron uscendo dal vertice Ue. "Nessuno può essere contento" di questo risultato "dopo tante ore. Questo fallimento è dovuto alle divisioni, da una parte in seno al Partito popolare europeo, e dall'altro lato divisioni geografiche in seno al Consiglio", ha spiegato.