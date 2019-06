Protesta a Madrid contro l'inquinamento

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Migliaia di persone hanno protestato ieri a Madrid contro la decisione del neo eletto sindaco di togliere il divieto alla circolazione delle auto nel centro della città per ridurre le emissioni di gas. Lo riferisce la Bbc online. Il divieto era stato introdotto a novembre scorso dall'ex sindaco di sinistra con multe fino a 90 euro imposte ai trasgressori. Tuttavia, il sindaco del Partito Popolare, José Luis Martínez-Almeida, eletto il 15 giugno scorso, ha tolto il divieto.

Nonostante le temperature torride, i dimostranti hanno inondato le strade della capitale per chiedere ad Almeida di introdurre nuovamente il divieto, noto con il nome di 'Madrid central' e che riguardava un'area di 5 chilometri quadrati dove alle auto era proibito entrare. Il piano di Madrid rispecchiava quello di altre città europee come Londra, Stoccolma e Milano, i cui governi stanno aumentando gli sforzi per la lotta all'inquinamento.