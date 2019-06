Germania, donazioni per Carola Rackete

(ANSA) - BERLINO, 30 GIU - Migliaia di persone in Germania hanno offerto del denaro per l'assistenza legale di Carola Rackete, comandante tedesca della Sea Watch 3 arrestata ieri a Lampedusa. Star della tv tedesca hanno lanciato un appello in favore del capitano, e sono stati raccolti già oltre 300 mila euro. La comandante della Sea Watch 3, arrestata dopo aver forzato il blocco all'ingresso nelle acque territoriali italiane, rischia una condanna da 3 a 10 anni di carcere.