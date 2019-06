Merkel ai giornalisti, 'sto bene'

(ANSA) - BERLINO, 29 GIU - "Sto bene". Così la cancelliera Angela Merkel ha risposto ai cronisti che le chiedevano del suo stato di salute, a margine del G20. "Sono convinta che ciò che mi è successo, com'è arrivato, se ne andrà via presto", ha detto Merkel, che è stata colta da tremore per due volte in pochi giorni nel corso di due eventi pubblici. I due episodi hanno sollevato preoccupazioni sulle condizioni di salute della 64enne leader tedesca, che subito dopo ha dovuto affrontare un lungo viaggio in aereo per arrivare in Giappone, oltre agli impegnativi negoziati con i partner del G20. Dopo il primo malore, la cancelliera aveva spiegato di essersi sentita meglio dopo aver bevuto tre bicchieri d'acqua.