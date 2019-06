Caldo: Francia, restate in casa

(ANSA) - PARIGI, 28 GIU - Mentre in Francia si attende la giornata più calda, con temperature record nel sud del Paese che potrebbero arrivare fino a 45 gradi, la ministra dei Trasporti, Elisabeth Borne, invita la cittadinanza a rinviare gli spostamenti in auto o in treno.

Intanto, secondo un sondaggio realizzato dall'Istituto Odoxa per Le Figaro, il 75% dei francesi si dicono soddisfatti per la massiccia mobilitazione del governo per scongiurare i rischi legati alla cosiddetta 'canicule', l'espressione con cui i francesi definiscono i giorni piu torridi dell'estate. Anche se quasi la metà dei francesi (48%) continua a dirsi preoccupato per la propria salute o quella dei propri cari.

Oggi, Elisabeth Borne ha chiesto ai connazionali che possono di "rinviare i loro spostamenti" in auto o in treno, in particolare, in quattro dipartimenti del sud-est per cui è scattata la 'vigilanza rossa'.

Tra l'altro, la ministra ha spiegato che la "nostra rete ferroviaria non è concepita per tali temperature".