Sea Watch: Avramopoulos,soluzione sbarco

(ANSA) - BRUXELLES, 27 GIU - "La Commissione Ue è coinvolta da vicino nel coordinarsi con gli Stati membri per trovare una soluzione per ricollocare i migranti della Sea Watch 3 una volta sbarcati". Così il commissario Dimitris Avramopoulos all'ANSA, che evidenzia: "alcuni Stati stanno mostrando la volontà di partecipare a tali sforzi di solidarietà" ma "la soluzione per le persone a bordo è possibile solo una volta sbarcate. Per questo spero che l'Italia, in questo caso, contribuisca ad una veloce soluzione per quanti sono a bordo".

Il commissario ha quindi ricolto "un appello agli Stati membri a mostrare solidarietà. Continueremo a restare al fianco dell'Italia e a tutti gli Stati membri sotto pressione", ha aggiunto ribadendo che "solo attraverso un approccio europeo congiunto, mano nella mano" con i Paesi Terzi, "saremo capaci di trovare soluzioni reali".