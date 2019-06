Gb: 2,7 milioni per la casa di Meghan

(ANSA) - LONDRA, 25 GIU - E' costata 2,4 milioni di sterline (oltre 2,7 milioni di euro) ai contribuenti britannici la ristrutturazione di Frogmore Cottage, la nuova residenza dei duchi di Sussex, Harry e Meghan. Lo rivelano i dati ufficiali annuali sulla contabilità dei Windsor, confermando quanto già calcolato da tempo dai media: dati da cui peraltro emerge un incremento delle spese della famiglia reale in genere.

La notizia è stata anticipata oggi in prima pagina con grande evidenza dal Sun e dal Daily Mail, che hanno concentrato ancora una volta l'attenzione sui 'capricci' attribuiti a Meghan, bersaglio prediletto dei tabloid destrorsi per le sue origini aliene e non aristocratiche di ex attrice afroamericana. Non senza specificare le spese sostenute per la nuova cucina o le 5 camere da letto di Frogmore. Ma in effetti l'impennata delle spese reali finanziate dai sudditi attraverso i trasferimenti del Tesoro alla dinastia è stata generale: pari al +41% nel 2018/19 rispetto al 2017/18.