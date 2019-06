Donna disabile deve abortire, è polemica

(ANSA) - LONDRA, 24 GIU - Polemica nel Regno Unito per la decisione di una corte giudiziaria d'imporre l'aborto a una giovane donna con difficoltà di apprendimento, incinta da 22 settimane, contro la volontà dell'interessata. L'episodio è stato condannato oggi come "triste e angosciante" dalla Chiesa cattolica britannica, come riferisce il Guardian.