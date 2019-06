Albania,bocciata cancellazione voto 30/6

(ANSA) - TIRANA, 24 GIU - La decisione del presidente albanese della Repubblica Ilir Meta presa lo scorso 10 giugno, di annullare la data delle elezioni amministrative previste il 30 giugno, e' stata bocciata oggi dal Collegio elettorale.

La corte ha dato ragione alla Commissione elettorale centrale (Cec) la quale ha considerato "un atto amministrativo invalido", il decreto di Meta "perche' preso in violazione alla costituzione". La decisione della Cec e' stata presa dai soli membri nominate dalla maggioranza del premier socialista Edi Rama.

L'opposizione di centro destra guidata da Lulzim Basha, ritiene invece che l'atto di Meta potrebbe essere valutato solo dalla Corte costituzionale, attualmente bloccata, in quanto 8 dei suoi 9 membri hanno rassegnato le dimissioni oppure non sono riusciti a superare il processo di valutazione dei magistrati, un passaggio previsto dalla recente riforma giudiziaria.