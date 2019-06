Rutte, Roma rispetti regole o procedura

(ANSA) - BRUXELLES, 21 GIU - Sull'apertura della procedura per debito eccessivo all'Italia "sta alla Commissione europea muovere i prossimi passi. Si tratta di un percorso molto preciso. Sono certo che la Commissione garantirà che l'Italia attui in modo rapido ciò che deve essere fatto o procederà". Lo afferma il premier olandese Mark Rutte a chi chiede se l'Italia riuscirà ad evitare la procedura per il debito eccessivo.