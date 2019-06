Nomine Ue: Conte, abbiamo ruolo centrale

(ANSA) - BRUXELLES, 21 GIU - "Si continua a lavorare, di giorno e di sera, anche nelle sedi più informali, per trovare una soluzione alle nomine dei vertici", con l'Italia che "ha un ruolo centrale in questo contesto, anche se non sempre alcuni italiani se ne rendono conto": così il premier Giuseppe Conte entrando al vertice europeo. "Ancora non abbiamo trovato una soluzione, continueremo a lavorarci al G20 a Osaka e nel vertice europeo del 30 giugno", ha aggiunto.