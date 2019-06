Putin, aumentare standard di vita russi

(ANSA) - MOSCA, 20 GIU - Putin promette di aumentare gli standard di vita dei cittadini russi. Durante la "Linea Diretta" in tv, Putin ha assicurato che "l'obiettivo ultimo" dei progetti nazionali è "modernizzare l'economia, renderla altamente tecnologica, aumentare la produttività del lavoro e, in base a questo, aumentare gli standard di vita dei cittadini russi nonché garantire la sicurezza del Paese nel lungo termine". Il malcontento in Russia cresce a causa dei problemi economici, con ripercussioni negative sulla popolarità di Putin.