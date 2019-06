Merkel, difficile oggi accordo nomine Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 20 GIU - Può essere che oggi non troveremo una soluzione" ma "non è accettabile una proposta del Consiglio europeo" sul nome del prossimo presidente della Commissione "che sia poi respinta dagli eurodeputati". Così la cancelliera tedesca Angela Merkel a Bruxelles sulle trattative in corso per le nomine delle più importanti cariche Ue.

Merkel non ritiene "pericolosa" l'ipotesi che i leader europei non raggiungano un accordo oggi. "Il nostro obiettivo è quello di trovare una soluzione comune prima del 2 luglio", ha detto.