Killer di Luebcke è estremista di destra

(ANSA) - BERLINO, 16 GIU - Il presunto assassino dell'uomo politico tedesco della Cdu Walter Luebcke arrestato oggi è un'estremista di destra. Lo ha reso noto la polizia. L'uomo di 45 anni sarebbe stato identificato tramite tracce di Dna ritrovate sulla scena del delitto e ora si trova in custodia cautelare. Walter Luebcke, molto conosciuto e apprezzato in Assia anche per aver difeso i migranti, era stato trovato morto due settimane fa nel giardino di casa sua.