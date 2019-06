'Dov'è Boris?', l'ironia dei rivali Tory

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - "Dov'è Boris?" ha chiesto il ministro degli esteri britannico, Jeremy Hunt, stigmatizzando l'assenza dal dibattito tv su Channel 4 del suo predecessore al Foreign Office e rivale per la guida dei conservatori e del governo, Johnson.

Il podio di Johnson, rimasto vuoto, per i suoi cinque rivali è stato oggetto di facile sarcasmo nei confronti del grande favorito, fautore di una Brexit al 31 ottobre 'con o senza deal'. Oltre a Hunt, hanno animato il dibattito Dominic Raab, Rory Stewart, Michael Gove e il ministro dell'Interno Sajid Javid, ognuno con sfumature diverse sul divorzio del Regno Unito dall'Unione europea.

"Abbiamo già parlato di Brexit per 25 minuti", ha aggiunto Hunt. "Se il suo team (di Johnson) non gli permette di discutere con cinque colleghi abbastanza amichevoli, come se la caverà contro 27 Paesi europei?".