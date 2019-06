Russia: Ue,su Golunov risultato positivo

(ANSA) - BRUXELLES, 11 GIU - La "decisione di far cadere le accuse nei confronti del giornalista investigativo Ivan Golunov è un risultato positivo per questo caso particolare". Lo afferma un portavoce della Commissione europea precisando che "la sua detenzione iniziale e i successivi arresti domiciliari, tuttavia, si aggiungono ad una tendenza già preoccupante per quanto riguarda la libertà dei media nella Federazione russa".