Meghan parteciperà a parata per Regina

(ANSA) - ROMA, 8 GIU - Meghan Markle oggi farà la sua prima apparizione pubblica dalla nascita del figlio Archie Harrison, un mese fa, in occasione delle celebrazioni per il compleanno della Regina. Lo ha appreso la Cnn da fonti di Windsor. La duchessa del Sussex, moglie del principe Harry, sebbene sia ancora dispensata dagli impegni pubblici per la maternità, sarà presente alla cerimonia perché si tratta di un evento della famiglia a cui prenderanno parte molti esponenti della casa reale, è stato spiegato. Il piccolo Archie, comunque, non ci sarà.

I tradizionali festeggiamenti per il compleanno della Regina, che in realtà compie gli anni ad aprile, si svolgono a giugno con una solenne parata, denominata 'Trooping the colour'.