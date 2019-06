Gb: Gove, ho preso cocaina da giovane

(ANSA) - ROMA, 8 GIU - "Ho fatto uso di droghe. È una cosa di cui mi pento profondamente. Le droghe danneggiano le vite. Sono pericolose ed è stato un errore. Mi guardo indietro e penso, vorrei non averlo fatto". Lo ha ammesso Michael Gove, ministro dell'Ambiente britannico e tra i candidati alla guida dei conservatori al posto di Theresa May. "Diverse volte durante eventi sociali" quando era un giornalista, a trent'anni.

Gove, che oggi ha 51 anni, ha parlato al Daily Mail di una biografia dal titolo "Michael Gove, a man in hurry", scritta dal giornalista Owen Bennett. Nel libro si dice che Gove ammise l'uso di cocaina ai suoi collaboratori che lo stavano preparando per correre per la leadership Tory nel 2016. Gove non è il solo tra i candidati Tory ad aver ammesso l'uso di droghe. Lo stesso Boris Johnson, l'uomo da battere, 11 anni fa aveva reso noto di aver sniffato cocaina. Il ministro degli Esteri Jeremy Hunt la marijuana, ed il ministro per il Commercio Rory Stewart, l'oppio.