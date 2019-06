Spagna: re Felipe da' incarico a Sanchez

Dopo due giorni di consultazioni con tutti i partiti il re di Spagna Felipe VI ha dato al premier spagnolo Pedro Sanchez l'incarico di formare il governo. Lo ha annunciato il presidente del Parlamento Meritzell Batet, come riporta El Mundo.

"O governa il Psoe o governa il Psoe" sono state le parole di Sanchez al suo arrivo alla Moncloa dopo aver accettato l'incarico. Sanchez ha anche annunciato che la prossima settimana incontrerà le tre principali forze politiche, il Partito Popolare, Ciudadanos e Podemos.

Sanchez pur avendo vinto le elezioni del 28 aprile scorso, non ha ottenuto i numeri per fare un governo da solo.