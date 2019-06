Putin, smesso di dare armi a Venezuela

(ANSA) - SAN PIETROBURGO, 6 GIU - "Persino gli alleati degli Usa, per quanto ne so, non sostengono un intervento militare in Venezuela, e questo va bene". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel corso del suo incontro con le agenzie internazionali, tra cui l'ANSA. "Noi fornivamo armi al Venezuela ma abbiamo smesso: il contratto prevede però la manutenzione dell'equipaggiamento è una cosa che dobbiamo fare, lo stipula il contratto. Ma non abbiamo un avamposto militare in Venezuela", ha detto.