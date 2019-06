'Meghan vivrà in Usa con Harry e Archie'

(ANSA) - LONDRA, 6 GIU - Continua sulla stampa popolare britannica lo stillicidio di pettegolezzi, voci prive di riscontri e scenari di sedicenti conoscitori di questioni di corte a proposito di Meghan Markle. L'ultima arriva dalle colonne del Daily Express, tabloid destrorso da tempo in declino che cita un 'esperto' stando al quale l'ex attrice afroamericana, divenuta duchessa di Sussex dopo aver sposato il principe Harry, avrebbe intenzione di ritrasferirsi prima o poi - con il consorte e il neonato figlio Archie - oltreoceano. A giustificare l'ipotesi non c'è ovviamente nulla di concreto. Ma solo la presunta irrequietezza di Meghan - poco amata sin dall'inizio da certi tabloid del Regno per l'origine 'aliena' - e gli altrettanto presunti capricci da star che le vengono attribuiti. A dar retta a questa narrativa, la duchessa d'importazione starebbe pensando di tornare a vivere a Los Angeles non gradendo di dover restare talora in ombra, col marito cadetto Harry, rispetto ai cognati duchi di Cambridge