Partito di Orban vuole restare nel Ppe

(ANSA) - BERLINO, 4 GIU - Fidesz, il partito del primo ministro ungherese Viktor Orban, intende rimanere nel Ppe, il Partito popolare europeo. "Penso che per noi sia la cosa migliore da fare", ha detto il sottosegretario di Orban, Gergely Gulyas in un'intervista alla Welt. L'appartenenza del partito al Ppe era stata sospesa per gli attacchi di Orban al Ppe ed allo Spitzkandidat tedesco della Cdu, Manfred Weber.

Il partito di Orban si è assicurato 13 seggi sui 179 in totale del Ppe all'Europarlamento. Secondo Gulyas, Fidesz potrà collaborare su certi temi con i socialdemocratici, i verdi e i liberali europei; una collaborazione che prima del voto il partito del premier ungherese aveva rifiutato a qualsiasi livello.

Orban non avrebbe, invece, cambiato idea sulla candidatura di Manfred Weber alla presidenza della Commissione Ue: non lo sosterrà e chiederà al Ppe di concentrare i propri consensi su un altro candidato.