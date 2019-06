Germania: Cdu prima ma i Verdi volano

(ANSA) - BERLINO, 4 GIU - L'Unione di Cdu e Csu in Germania sarebbe tornata ad essere il primo partito, seguito immediatamente dai Verdi, che confermano il trend in crescita.

Si evince dal sondaggio della Bild secondo cui i Cristiano democratici della cancelliera Angela Merkel sono al 26%, perdendo l'1,5% come la Spd, che è data al 14%, e i liberali della Fdi, che sarebbero all'8%. L'Afd perde lo 0,5 che si attesta al 13%, l'1% la Linke (8%), mentre i Verdi volano al 25%, con il 6% in più.