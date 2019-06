Trump e la stretta di mano alla regina

(ANSA) - LONDRA, 3 GIU - La visita di Donald Trump a Londra è osservata al microscopio da parte dei principali media internazionali e così anche la stretta di mano con la regina Elisabetta diventa oggetto di dibattito. In effetti, dalle immagini trasmesse in diretta televisiva, sembra che il presidente americano invece di sfiorare la mano della sovrana, come impone il protocollo, gliela afferri o le si avvicini con un pugno chiuso. Cosa sarà mai successo in quei pochi secondi? Secondo l'esperta di linguaggio del corpo Judi James probabilmente Trump, noto per le sue strette di mano vigorose e prolungate, non è riuscito a prendere la mano di Elisabetta che invece porge solo i polpastrelli. Inoltre la grandezza delle mani del presidente non ha contribuito a facilitare l'operazione, spiega l'esperta alla Press Association. Da qui l'effetto "pugno chiuso" che più semplicemente è stato un goffo tentativo da parte di Trump di acchiappare la mano, piccola, della regina.