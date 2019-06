Trump,Johnson sarebbe eccellente premier

(ANSA) - WASHINGTON, 1 GIU - "Penso che Boris Johnson abbia fatto un ottimo lavoro e che sarebbe eccellente" come primo ministro: così Donald Trump al Sun, alla vigilia della sua visita in Gran Bretagna. "Mi piace, mi è sempre piaciuto.

Non so se verrà scelto ma penso che sia un vero brav'uomo, una persona piena di talento", ha aggiunto.

Quanto a Theresa May, Trump ha detto che la premier ha mandato a monte la Brexit dando tutte le carte alla Ue.