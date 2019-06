Serbia, 700 migranti a frontiere in 2019

(ANSAmed) - BELGRADO, 1 GIU - Nei primi cinque mesi dell'anno polizia e doganieri serbi hanno impedito a 700 migranti di attraversare illegalmente la frontiera in uscita dal Paese, principalmente verso Croazia e Ungheria, per continuare il viaggio verso l'Europa occidentale. Secondo i media, che citano la direzione generale delle dogane, è fortemente cresciuto il numero dei migranti che cercano di attraversare le frontiere balcaniche nascosti su camion e tir internazionali. Intanto le autorità dell'Ungheria hanno annunciato che a partire da oggi e fino alla fine di agosto mille militari dell'Esercito affiancheranno gli agenti di polizia in servizio alla frontiera con la Serbia. L'obiettivo, riferiscono i media a Belgrado, è rafforzare l'opera di sorveglianza e controllo in previsione di un aumento in estate dei tentativi di passaggio illegale dei confini.