Tragedia Danubio, erano senza salvagente

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - I passeggeri della piccola imbarcazione da crociera naufragata ieri sul Danubio con un bilancio di 7 morti e 21 dispersi non indossavano i giubbotti di salvataggio. Lo riporta la Bbc, citando media ungheresi. Pioggia e temporali hanno sferzato il fiume e la città per tutto il giorno, ostacolando anche le operazioni di soccorso, estese anche al tratto del Danubio che scorre in territorio serbo, dove potrebbero essere stati trascinati i dispersi. Le vittime di cui sono stati recuperati i corpi non indossavano salvagente e alcuni sono stati trovati a grande distanza dal luogo del naufragio.