Parigi bandisce il fumo dai suoi parchi

(ANSA) - PARIGI, 31 MAG - Stretta anti-fumo a Parigi. In seguito ad una sperimentazione di sei mesi, sigari, sigarette ed affini verranno banditi da 52 tra parchi, giardini e spazi verdi della capitale. I trasgressori incorreranno in una multa di 38 euro.

La misura riguarda al momento il 10% delle aree verdi di Parigi ed entrerà in vigore l'otto giugno, anche se per il primo mese gli agenti daranno prova di massima indulgenza nei confronti di chi verrà pizzicato con la sigaretta, in quello che viene considerato un primo periodo di "sensibilizzazione" del pubblico al nuovo divieto. In Francia, ad oggi, solo il comune di Strasburgo aveva adottato una simile misura.