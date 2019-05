Brexit: Corbyn, ridare parola a popolo

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - L'unica opzione per superare la crisi della Brexit sarebbe quella di "lasciare che il popolo decida il futuro del Paese, o con elezioni oppure attraverso un voto pubblico su qualsiasi accordo concordato dal Parlamento": lo ha ribadito leader del Labour Jeremy Corbyn.

Corbyn si era già espresso in questi termini all'indomani delle elezioni europee, ma la posizione del partito - commenta l'Independent - non è cambiata: il Labour non dà ancora il suo pieno sostegno ad un secondo referendum.

Corbyn, sarà oggi a Dublino, dove incontrerà una serie di leader politici. Nella capitale irlandese, anticipa questa mattina il giornale, il capo dell'opposizione si impegnerà a "fare tutto il necessario per fermare un disastroso no-deal", ovvero un'uscita del regno dalla Ue senza un accordo con Bruxelles. Un nuovo premier Tory, infatti, potrebbe appoggiare una simile soluzione, ricorda l'Independent.