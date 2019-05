Ciudadanos apre a Sanchez con condizioni

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - All'indomani delle amministrative in Spagna, il partito Ciudadanos non esclude la possibilità di raggiungere un accordo di governo con il premier socialista Pedro Sanchez, inizialmente escluso da entrambe le parti, per la formazione del nuovo esecutivo dopo che, alle elezioni politiche del 28 aprile, il Psoe è uscito vincitore ma senza maggioranza assoluta.

Ma il partito di centrodestra pone le sue condizioni: i socialisti devono rinnegare la politica di Sanchez nei confronti degli indipendentisti, ai presunti "accordi con i separatisti" e impegnarsi a sostenere l'immediata applicazione dell'art.155 (la sospensione dell'autonomia) in Catalogna, principale punto di disaccordo tra il leader di Ciudadanos Albert Rivera e Sanchez.

Lo riferisce El Pais, aggiungendo che secondo fonti della direzione del partito queste condizioni dovrebbero essere messe nero su bianco in un accordo scritto. Partner naturale dei socialisti sembrava essere inizialmente Podemos, però uscito molto indebolito dalle amministrative.