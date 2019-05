Romania, in cella capo partito al potere

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Il presidente del Partito socialdemocratico (Psd) al governo in Romania, Liviu Dragnea, è stato incarcerato dopo la condanna definitiva a 3 anni e mezzo per corruzione. Lo riferisce la tv romena. Si tratta della seconda sentenza definitiva che vede coinvolto Dragnea, tra i politici più potenti e influenti del Paese, già condannato a 3 anni sempre per reati di corruzione. Ieri il partito della premier Viorica Dancila è uscito sconfitto dal voto europeo con il 22,4%, mentre ha vinto il Partito nazionale liberale (Pnl), principale forza di opposizione, con il 26,9%.