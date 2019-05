Harry e Meghan in Africa con Archie

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Il duca e la duchessa di Sussex, Harry e Meghan, stanno preparando un viaggio in Africa per la fine dell'anno con il piccolo Archie. Lo rivela il Daily Mail.

Si tratterà del primo viaggio internazionale dell'ultimo nato della famiglia reale britannica.

La prima tappa sarà il Sudafrica, ma secondo il tabloid la coppia sta pensando di trascorrere un soggiorno più lungo, anche di mesi, nel continente africano l'anno prossimo, forse in Botswana dove i due in passato hanno sigillato la loro storia d'amore.

"Nulla è confermato sui prossimi viaggi", ha commentato il portavoce di Harry e Meghan.