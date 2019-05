Europee: Gilet gialli sotto 1%

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Il movimento dei gilet gialli che per mesi ha tenuto apparentemente in scacco il governo Macron, non è riuscito a tradurre le contestazioni di piazza in consenso elettorale, raccogliendo con le due liste che ad esso si sono ispirate meno dell'uno per cento dei voti. Lo sottolinea Le Figaro.

La lista 'Alleanza gialla', guidata dal cantante Francis Lalanne, ha raccolto circa lo 0,54% dei suffragi, pari a 122.332 voti, e la lista 'Evoluzione cittadina' lo 0,01%, appena 2117 voti, secondo i dati forniti dal ministero dell'Interno francese: risultati lontani dalla soglia del 5% necessaria per mandare deputati al Parlamento europeo, ma anche da quella del 3 per cento necessaria per farsi rimborsare le spese sostenute per la campagna elettorale.