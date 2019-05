Raab annuncia candidatura a guida Tory

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - L'ex ministro della Brexit Dominic Raab ha annunciato che correrà per la leadership del partito conservatore, dopo l'uscita di scena della premier Theresa May.

"Combatterò per un accordo più equo sulla Brexit, per i lavoratori britannici e per una società più giusta, dove ogni bambino possa realizzare il proprio potenziale", ha reso noto il super falco euroscettico, come riporta Sky News.